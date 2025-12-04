Каждый день на винтаже: как чувствует себя в столичном трафике «Москвич-412»

Каждый старинный автомобиль, пройдя через «реинкарнацию» восстановления, становится машиной выходного дня. Большую часть времени он стоит наполированным в теплом гараже и выезжает на «прохват» летними вечерами или на парады ретро-техники. Но, как известно, стояночный износ не дремлет: для техники губительны простои. Поняв эту мысль буквально, столичный автолюбитель решил на своем реанимированном «Москвиче-412» 1972 года выпуска регулярно ездить по будничным делам. По пробкам, скоростным шоссе и невзирая на погоду. А ведь нынешний дорожный трафик и расстояния сильно отличаются от тех, на которые рассчитывались машины 50 лет назад. Портал «АвтоВзгляд» поговорил с «ретроводом», у которого авто на каждый день — не изделие из Поднебесной, а то самое — советское, что «не роскошь, а средство передвижения».

— Закажите пожалуйста пропуск.

— Скажите номер и марку машины.

— «Москвич-412».

— Что? Это какой-то новый?

— Ну.... Как посмотреть.

Примерно такие диалоги случаются, если приходится куда-то ехать по делам. Зачастую визиты в различные офисы на такой машине вызывают удивление, недоумение, восторг. Причем не зависимо от возраста: зуммеры — удивляются, олдскулы — ностальгируют. И вот так, набравшись куража и готовности ловить восхищения, можно покорять пробки. Однако далеко не все коллеги по трафику, как говорит Вахтанг Кольцов — владелец восстановленного «четыреста двенадцатого, разделяют такую «отстройку»:

— Для меня удивительны попытки людей довольно агрессивно не просто встроиться прямо передо мной, а откровенно подрезать. И это не частные, а частые случаи. Дорога раскрывает людей — больше всего агрессии исходит от владельцев нарочито утилитарных машин, которые явно не рассматривают машину как нечто большее, чем инструмент.

Их логика проста: выехал на дорогу, так будь как все. И стоит мне едва промедлить на светофоре, лавируя сцеплением, как тотчас получаешь затяжной гудок с ослеплением «дальним». И складывается впечатление, что такая машина раздражает их куда больше, чем какая-то усредненная современная. Есть ощущение, что не видят они в этом какую-то кичу.

1/2

Есть и обратная реакция — слишком положительная. Стоит хозяину отойти оплатить бензин или за кофейком, как на машине, по его словам, тотчас отказывается несколько человек, сидящих на крыльях, капоте или подпирающих двери своими пятыми точками. А ведь на джинсах заклепки...

— Но в вялости машине не отказать, — продолжает наш собеседник. — «Уфимец» (авто собрано в Ижевске) уверено лавирует в потоке, причем и по левым рядам. Он не плетется осторожно по обочине, чем удивляет большинство «кежуальных» автомобилей. Справедливости ради — динамичная езда обусловлена... температурой в салоне.

В 70-е годы прошлого века каких-то сверх материалов для термо- и виброизоляции транспортных средств не было. Так что машина в жару разогревается как духовка, поэтому крайне важно обеспечивать сквозняк. А заодно и усиливать подачу воздуха к радиатору. Кстати, на случай холодов здесь предусмотрено гениальное решение — жалюзи перед радиатором. И никаких картонок на решетку крепить не приходится.

А летом мы пропекаемся вместе. И еще добавляется «чарующий» аромат, от которого не избавиться, и который пропитывает тебя насквозь. Он вроде и милый, но источать его потом на весь офис неловко. Этот фирменный запах, как оказалось, исходит от битумной основы ковра, лежащего поверх коробки передач. Ее задача — гасить вибрации и шум. Но при нагреве она фонит.

Фото автора

И еще интересно отношение придорожных полицейских. Мало того, что практически не останавливают. Но если и тормозят, то из чистого любопытства, а на авто их мало интересуют. Я, например, вожу СТС, вложенным в родной техпаспорт машины, как дань памяти дедушки — первого владельца этого «коня. Так вот как-то раз отдал служивому свидетельство, а книжку придержал. Так гаишник тотчас решил проверить и ее.

А еще был забавный случай, когда после каки-то работ в гараже поехал проветриться по ночному району. Останавливает патруль ДПС, интересуется документами. Начинаю искать и понимаю, что их и нет. Нет ничего, кроме ключа зажигания.

— Как машина-то?

— Классная, — начинаю выкручиваться, опасаясь эвакуации.

— Дерни капот!

— Пожалуйста. У меня полный сток, — а тем временем делаю вид, что ищу документы.

— У меня «копейка», тоже восстановил! А можно присесть?

Думаю: ну... вообще-то нельзя. Но не в моем положении сейчас качать права. Тем более что «прав» тоже нет с собой. В итоге, на волне «ретроводства» инспектор отпустил с Богом. Короче говоря, чем старше дети — тем больше их игрушки. Вот, пожалуй, «Москвич-412» — одна из моих самых любимых и самых крупных.

Фото автора

Тут тебе и машинка, и конструктор, и предмет вожделения. Как относиться к этому, каждый решат для себя сам. Да, есть индивидуумы, не разделяющие симпатий к «староходам». Но больше все же тех, кто готов ими по тем или иным причинам восхищаться. В любом случае, таких машин как у меня становится все меньше и меньше.

И, на мой взгляд, крайне важно их сохранять не только в музеях, но и на дорогах. Возможно, даже ездовые машины тех лет важнее. Они показывают, что аналоговая техника при должном уходе может работать и спустя 50 лет, а не «три года гарантии», — завершает свой рассказ собеседник портала «АвтоВзгляд».