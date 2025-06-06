В Подмосковье водителям начали раздавать бесплатные алкотестеры

С начала лета в Московской области проходит кампания по профилактике вождения в нетрезвом виде. В ее рамках сотрудники ГИБДД раздают водителям специальные наборы, позволяющие проверить содержание алкоголя в организме перед поездкой.

По данным ГАИ, с января 2025 года в регионе зафиксировано 93 ДТП по вине пьяных «рулевых», что на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года. Но несмотря на снижение количества подобных аварий, число погибших в них осталось на прежнем уровне.

В комплект входят информационные материалы о последствиях управления транспортным средством в состоянии опьянения и три одноразовых алкотестера. Эти меры призваны помочь автовладельцам объективно оценить свое состояние перед выездом на дорогу.

Как сообщают подмосковные власти, акция по борьбе с нетрезвыми водителями была организована ГИБДД и Минтрансом региона при поддержке оператора системы фотовидеофиксации «МВС Груп». Первоначально она прошла в Одинцовском округе, но в дальнейшем охватит большинство муниципалитетов Подмосковья и продлится до конца летнего сезона.