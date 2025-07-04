В Чечне вырос уровень доверия к сотрудникам ГИБДД

«РИА Новости» рассказали, что по словам главы этого субъекта РФ, в последнее время на местных дорогах стало заметно меньше аварий. Также изменилось отношение граждан к сотрудникам ГИБДД — теперь их работу оценивают более уважительно.

При этом Рамзан Кадыров подчеркнул, что в ведомстве сформирован профессиональный коллектив, который эффективно контролирует дорожную обстановку. По данным властей, улучшение ситуации на дорогах стало результатом системной работы, а также того, что сотрудники ГАИ теперь чаще взаимодействуют с местными жителями, что способствует взаимопониманию.

Одновременно в Чечне значительно повысился престиж службы в Госавтоинспекции. И это несмотря на то, что здесь заметно ужесточили требования к подготовке новых кадров для ГИБДД. Кандидаты проходят тщательный отбор, а после трудоустройства регулярно повышают квалификацию. В ближайшее время работа в этом направлении будет продолжена.

При этом особое внимание уделяется подготовке инспекторов — в частности, стражей дорожного порядка учат не только регулировать движение, но и, например, оперативно оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. По словам Рамзана Кадырова, именно все перечисленные новации, как и другие меры оптимизации работы службы, и отразились на повышении безопасности дорожного движения и дисциплине водителей в республике.