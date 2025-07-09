В Москве заметно сократилось число ДТП

С января по июнь количество ДТП в Первопрестольной сократилось на 6,7%, если проводить параллель с первым полугодием 2024-го. В общей сложности за указанный период было зафиксировано чуть больше 3,7 тыс. аварий.

Об этом сообщает московская Госавтоинспекция в своем официальном телеграм-канале. При этом, что любопытно, в этом году наиболее распространенными видами дорожных инцидентов с пострадавшими и погибшими стали в мегаполисе наезды на пешеходов. Хотя в целом за прошедшие шесть месяцев текущего года пострадавших в столичных ДТП стало меньше на 5,1%, число погибших снизилось на 32%. В первую категорию попали почти 4,2 тыс. человек, во вторую — сто.

Кстати, в ТОП нарушений у московских водителей за тот же период вошли несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также несоответствие скорости конкретным условиям движения.