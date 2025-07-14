ГИБДД Москвы проведет масштабный рейд на пешеходов

Во вторник, 15 июля, на улицах Москвы пройдет общегородское профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники Госавтоинспекции уделят внимание соблюдению ПДД как горожанами без автомобиля, так и водителями транспортных средств.

Как сообщил телеграм-канал столичной ГИБДД, мероприятие направлено на снижение аварийности с участием пешеходов. В течение всего дня экипажи дорожно-патрульной службы будут дежурить на наиболее оживленных участках мегаполиса.

Особый акцент полицейские сделают на работе с детьми и взрослыми, разъясняя правила безопасного поведения на проезжей части. Инспекторы напомнят москвичам о необходимости пересечения дороги только в установленных местах, а также о мерах предосторожности во дворах жилых домов.