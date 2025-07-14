341

ГИБДД Москвы проведет масштабный рейд на пешеходов

15 июля столичные автоинспекторы усилят контроль за безопасностью на дорогах

Во вторник, 15 июля, на улицах Москвы пройдет общегородское профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники Госавтоинспекции уделят внимание соблюдению ПДД как горожанами без автомобиля, так и водителями транспортных средств.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение ГИБДД Москвы проведет масштабный рейд на пешеходов

Как сообщил телеграм-канал столичной ГИБДД, мероприятие направлено на снижение аварийности с участием пешеходов. В течение всего дня экипажи дорожно-патрульной службы будут дежурить на наиболее оживленных участках мегаполиса.

Особый акцент полицейские сделают на работе с детьми и взрослыми, разъясняя правила безопасного поведения на проезжей части. Инспекторы напомнят москвичам о необходимости пересечения дороги только в установленных местах, а также о мерах предосторожности во дворах жилых домов.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует