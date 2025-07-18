МВД готовит новые правила техосмотра автомобилей

Если поправки МВД РФ в соответствующие нормативные акты, регулирующие процедуру прохождения ТО одобрит правительство страны, то полицейские новации весьма существенно повлияют и на работу компаний, проводящих техосмотр ТС, и на жизнь автовладельцев. В центре внимания ведомства — и борьба с недобросовестными операторами, выдающими документы без фактической проверки автомобилей, и забота о водителях.

Так, согласно проекту правительственного постановления, если оператор техосмотра дважды или более за год попадется на оформлении диагностической карты без реального осмотра машины, его доступ к единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) приостановят.

Ограничение будет действовать до тех пор, пока Российский союз автостраховщиков (РСА) не решит вопрос об аннулировании аттестата аккредитации пункта. Подобная мера направлена на повышение прозрачности и надежности процедуры техосмотра, чтобы исключить выдачу «серых» карт, которые не отражают реального состояния автомобиля.

Кроме того, как сообщают «Известия», планируется ввести новые основания для аннулирования диагностических карт. Теперь документ может быть признан недействительным на основании информации от органов прокуратуры, полученной ими по итогам их проверок, или по решению суда.

В то же время в МВД предусмотрели возможность восстановления диагностической карты, если она была аннулирована необоснованно. Это должно защитить водителей от несправедливых решений и дать им шанс исправить ситуацию. Кроме того, собственники транспортных средств получат возможность проходить процедуру, даже если документы на него по каким-то причинам утрачены.

Еще одно важное изменение касается проверки тахографов — устройств, фиксирующих режим работы водителей, работающих в сфере перевозок. Операторы техосмотра будут обязаны сверять данные об устройстве с информационной системой федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта».