Более 400 дорожных камер установят на столичном МСД

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Центр организации дорожного (ЦОДД). Уточняется, что тотальная система видеообзора даст возможность точнее оценивать загруженность магистрали. Нейросети уже умеют анализировать полученную «картинку» в режиме реального времени.
Причем речь идет не только о наблюдении за количеством автомобилей на трассе, но и о оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации. Например, в их число входят ДТП, загоревшиеся машины и тому подобные инциденты. Увеличение количества комплексов фото- и видеофиксации позволит свести риск повторения таких происшествий к минимуму и повысит уровень безопасности в целом.
На сегодняшний день основные московские трассы, к которым относят в том числе МСД и МКАД, находятся под контролем более 1500 комплексов видеоаналитики. С их помощью специалисты предупреждают автомобилистов о нештатных инцидентах, управляя электронными дорожными знаками и выводя соответствующие сообщения на информационные табло.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, сколько нарушений ПДД за первую половину 2025 года зафиксировали камеры ЦОДД.