В России улучшат систему фиксации нарушений ПДД

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на реакцию МВД, последовавшую после обращения в ведомство главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. По его мнению, отечественные автомобилисты частенько жалуются на ошибочные штрафы из-за дефицита сотрудников в подразделениях ГИБДД, работающих с соответствующими постановлениями.
Однако представители полиции заявили, что расширение штата — преждевременный шаг, а проблему с жалобами должны решить высокие технологии. На данный момент МВД как раз прорабатывает вопрос о внедрении подобных решений для выполнения ресурсоемких процессов обработки информации.
Напомним, «Паутина» помогает ловить лихачей на дорогах уже несколько лет, обнаруживая не только их, но и угнанные машины. Софт анализирует «картинку», которую «видят» комплексы фото- и видеофиксации.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме призвали не отменять штрафы с «неправильных» камер.