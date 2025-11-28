79

В России улучшат систему фиксации нарушений ПДД

Нововведения должны решить проблему с потоком жалоб на ошибочные штрафы

В МВД планируют сделать совершеннее обработку потока данных, поступающих с камер фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Модернизация системы уже идет полным ходом. Сервис, напомним, работает на базе специального софта под названием «Паутина».

Анатолий Белецкий

Изображение В России улучшат систему фиксации нарушений ПДД

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на реакцию МВД, последовавшую после обращения в ведомство главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. По его мнению, отечественные автомобилисты частенько жалуются на ошибочные штрафы из-за дефицита сотрудников в подразделениях ГИБДД, работающих с соответствующими постановлениями.

Однако представители полиции заявили, что расширение штата — преждевременный шаг, а проблему с жалобами должны решить высокие технологии. На данный момент МВД как раз прорабатывает вопрос о внедрении подобных решений для выполнения ресурсоемких процессов обработки информации.

Напомним, «Паутина» помогает ловить лихачей на дорогах уже несколько лет, обнаруживая не только их, но и угнанные машины. Софт анализирует «картинку», которую «видят» комплексы фото- и видеофиксации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме призвали не отменять штрафы с «неправильных» камер.

