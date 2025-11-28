В России улучшат систему фиксации нарушений ПДД

В МВД планируют сделать совершеннее обработку потока данных, поступающих с камер фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Модернизация системы уже идет полным ходом. Сервис, напомним, работает на базе специального софта под названием «Паутина».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на реакцию МВД, последовавшую после обращения в ведомство главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. По его мнению, отечественные автомобилисты частенько жалуются на ошибочные штрафы из-за дефицита сотрудников в подразделениях ГИБДД, работающих с соответствующими постановлениями.

Однако представители полиции заявили, что расширение штата — преждевременный шаг, а проблему с жалобами должны решить высокие технологии. На данный момент МВД как раз прорабатывает вопрос о внедрении подобных решений для выполнения ресурсоемких процессов обработки информации.

Напомним, «Паутина» помогает ловить лихачей на дорогах уже несколько лет, обнаруживая не только их, но и угнанные машины. Софт анализирует «картинку», которую «видят» комплексы фото- и видеофиксации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме призвали не отменять штрафы с «неправильных» камер.