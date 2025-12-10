8

Дорожные камеры Москвы научились «видеть» новые нарушения ПДД благодаря ИИ

В столице работают 3,8 тыс. комплексов

Московские камеры стали различать остановку автомобиля там, где он мешает остальным участникам движения или пешеходам. В таких ситуациях, например, при блокировании выезда с парковки, может и не быть запрещающего знака или разметки, но водителей все равно накажут рублем.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Дорожные камеры Москвы научились «видеть» новые нарушения ПДД благодаря ИИ

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД), нарушителям грозит штраф в размере 3000 рублей, согласно части 4 статьи 12.19 КоАП. Однако на сегодняшний день комплексы фото- и видеофиксации способны видеть соответствующие проступки водителей лишь в одном месте. «Всевидящий глаз» контролирует дублер проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг, расположенного в районе Хорошево-Мневники.

Многоступенчатая система, созданная совместными усилиями ГИБДД и ЦОДД, умеет определять нарушение, описанное в пункте 12.4 ПДД. Софт должен исключать необоснованное наказание автомобилистов, которым пришлось остановиться в неположенном месте по уважительной причине, как вариант, из-за поломки.

Поначалу искусственный интеллект ищет транспорт с маркерами нарушений, анализируя продолжительность и причину остановки. Затем свою оценку дает специалист из ЦОДД, на финальном этапе материалы поступают гаишникам для дополнительной проверки и оформления протокола.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как камеры ГИБДД борются со стихийными свалками строймусора.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует