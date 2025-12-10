Дорожные камеры Москвы научились «видеть» новые нарушения ПДД благодаря ИИ

Московские камеры стали различать остановку автомобиля там, где он мешает остальным участникам движения или пешеходам. В таких ситуациях, например, при блокировании выезда с парковки, может и не быть запрещающего знака или разметки, но водителей все равно накажут рублем.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД), нарушителям грозит штраф в размере 3000 рублей, согласно части 4 статьи 12.19 КоАП. Однако на сегодняшний день комплексы фото- и видеофиксации способны видеть соответствующие проступки водителей лишь в одном месте. «Всевидящий глаз» контролирует дублер проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг, расположенного в районе Хорошево-Мневники.

Многоступенчатая система, созданная совместными усилиями ГИБДД и ЦОДД, умеет определять нарушение, описанное в пункте 12.4 ПДД. Софт должен исключать необоснованное наказание автомобилистов, которым пришлось остановиться в неположенном месте по уважительной причине, как вариант, из-за поломки.

Поначалу искусственный интеллект ищет транспорт с маркерами нарушений, анализируя продолжительность и причину остановки. Затем свою оценку дает специалист из ЦОДД, на финальном этапе материалы поступают гаишникам для дополнительной проверки и оформления протокола.

