В России начались массовые проверки водителей

С 12 по 14 декабря Госавтоинспекция займется сплошными проверками российских автомобилистов. Прежде всего инспекторы нацелены выявлять водителей, разъезжающих в состоянии алкогольного и прочего опьянения.

О запланированных рейдах предупредили региональные управления ведомства. Профилактические мероприятия пройдут в Кировской, Пензенской и Липецкой областях, а также в Ульяновской, Самарской, Смоленской и Херсонской. Водителям из других субъектов не стоит облегченно выдыхать, приведенным списком дело не ограничится.

Сидеть за «баранкой» подшофе недопустимо, подчеркнул замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан. По его словам, нетрезвый автомобилист опасен не только для себя, но и для окружающих, включая собственных пассажиров. Г-н Белан призвал всех неравнодушных сообщать в полицию при виде пьяного водителя, ведь такой поступок может спасти чью-то жизнь.

Напомним, если автовладельца остановит гаишник, отказываться от медицинского освидетельствования бесполезно. Такое поведение приведет к лишению «прав» минимум на 1,5 года, не говоря уже о солидном штрафе.