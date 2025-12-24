Страховщики назвали авто, которые чаще всего попадали в аварии в 2025 году

Отечественные страховые компании перечислили автомобили, признанные самыми аварийными в текущем году. Статистика разных игроков рынка не всегда совпадает, однако общие тенденции все же прослеживаются.

Как сообщает «Коммерсантъ», в ДТП у нас главным образом попадают машины российского производства и наиболее востребованные иномарки. Кроме того, им частенько стали составлять компанию кроссоверы с шильдиками «поднебесных» марок.

Согласно статистике «Ингосстраха», топ аварийности возглавляют Toyota с показателем 9,4%, Kia благодаря 7,5% и LADA за счет 7,4%. В случае конкретных моделей отличились Hyundai Solaris, Kia Rio, LADA Vesta и Granta, а также Volkswagen Polo.

В то же время «Макс» выделяет Chery, Geely, Exeed и ВАЗ. В свою очередь, «Росгосстрах» отметил отечественные и китайские бренды, но с учетом возмещений по каско. В итоге упомянуты вышеназванные «Гранта» и «Веста», плюс кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro, Omoda C5.

