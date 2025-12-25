Электросамокатчики в 2025 году нарушили ПДД в Москве более 130 тысяч раз

С начала 2025 года инспекторы ДПС и автоматические системы контроля выявили более 130 тысяч случаев нарушения ПДД со стороны пользователей СИМ. К наиболее частым из них относят движение по тротуарам, игнорирование запрещающих сигналов светофора и езду без учета потока пешеходов.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в ответ на участившиеся ДТП компании, предоставляющие двухколесную технику в краткосрочную аренду, начали применять постепенную систему санкций. Сперва пользователям ограничивают максимальную скорость самоката, а в случае повторных проступков выписывают штрафы. После нескольких серьезных инцидентов доступ клиента к кикшерингу могут полностью заблокировать.

Особое внимание уделяют случаям, когда пользователи передают управление несовершеннолетним. В 2025-м появилась обязательная верификация, впервые полноценно заработавшая в Москве. За время своей работы система уже предотвратила более 23 тысяч попыток воспользоваться сервисом детям и подросткам

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что по статистике под колесами электровелосипедов и электросамокатов гибнет все больше жителей России.