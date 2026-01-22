В Москве объявили трехдневную «охоту» на пьяных водителей

Об этом представители столичной Госавтоинспекции сообщили в своем официальном телеграм-канале. Ведомство призывает жителей и гостей Москвы обращать внимание на тех, кто сел за руль в нетрезвом виде, и своевременно сообщать о таких случаях в полицию, набрав короткий номер 102 или 112.
Гаишники подчеркивают, что готовы оперативно пресечь действия автомобилистов, которые ведут себя на дороге неадекватно, создавая опасность как для себя, так и для окружающих. Управление автомобилем и употребление алкоголя несовместимы, сочетание этих компонентов способно привести к действительно страшным последствиям, подчеркнули в ведомстве.
