В Москве объявили трехдневную «охоту» на пьяных водителей

В конце текущей недели, с 23 по 25 января, в Первопрестольной пройдет трехдневное профилактическое мероприятие под традиционным названием «Нетрезвый водитель». Автоинспекторы планируют ловить автомобилистов в состоянии опьянения в том числе при помощи неравнодушных граждан.

Гаишники рассчитывают выявлять нарушителей в том числе и с помощью простых граждан

Об этом представители столичной Госавтоинспекции сообщили в своем официальном телеграм-канале. Ведомство призывает жителей и гостей Москвы обращать внимание на тех, кто сел за руль в нетрезвом виде, и своевременно сообщать о таких случаях в полицию, набрав короткий номер 102 или 112.

Гаишники подчеркивают, что готовы оперативно пресечь действия автомобилистов, которые ведут себя на дороге неадекватно, создавая опасность как для себя, так и для окружающих. Управление автомобилем и употребление алкоголя несовместимы, сочетание этих компонентов способно привести к действительно страшным последствиям, подчеркнули в ведомстве.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России стало меньше дорожных аварий со смертельным исходом.