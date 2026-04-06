В ЦОДД рассказали о новых настройках софта дорожных камер, штрафующих водителей

Уже давно комплексы фото- и видеофиксации выявляют в столице автомобилистов, нарушающих ПДД, с помощью искусственного интеллекта. Теперь его настроили так, чтобы россиянам приходило меньше ошибочных «писем счастья».

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на главу московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаила Кизлыка. По его словам, в некоторых сложных случаях электроника может попросить гаишника дополнительно перепроверить материалы. Например, если в кадр попадает эвакуатор. Как известно, они периодически перевозят легковушки с превышением скорости, из-за чего владельцам последних выписывают несправедливые штрафы.

Также применение современных технологий сводит к минимуму шанс ухода от наказания в тех случаях, когда автомобилисты управляют машиной без госномеров или заклеивают один из символов. Нейросеть ищет по образу легковушки совпадения среди тех, что ездят по городу. Затем инспектору ГИБДД предлагается на выбор несколько вариантов снимков, по которым можно понять, на кого оформлять протокол.

В то же время искуственный интеллект «видит» разговоры за рулем и мотоциклистов без шлемов, а также выявляет водителей и пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности, о чем ранее писал портал «АвтоВзгляд».