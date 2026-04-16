Стало известно, насколько расширился парк дорожных камер в России

Согласно итогам прошлого года, парк камер фиксации нарушений ПДД в нашей стране увеличился на 500 штук. На дорогах прибавилось и стационарных, и мобильных комплексов, включая планшеты, помогающие выявлять водителей, несоблюдающих правила парковки.

Цифрами поделился «Коммерсант», ссылаясь на данные МВД. В отчете Научного центра безопасности дорожного движения ведомства сообщалось, что к концу 2024 года на отечественных дорогах было установлено 32 тыс. комплексов фото- и видеофиксации. Элементарные вычисления позволяют сделать вывод, что перед началом 2026-го в стране в общей сложности насчитывалось 32,5 тыс. камер.

Издание отметило, что постепенно в России становится все меньше передвижных камер, которые известны среди отечественных автолюбителей как «треноги».

Кстати, с помощью дорожных камер, работающих в автоматическом режиме, наши водители получили 232,2 тыс. штрафов в прошлом году. Количество соответствующих постановлений сократилось на 4,4 тыс., по сравнению с 2024-м, хотя прежде показатели только росли. Ситуация связана с тем, что автомобилисты начали вести себя дисциплинированнее после ужесточения наказаний рублем в начале 2025-го, считают эксперты.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, чем камеры фото- и видеофиксации удивят водителей в 2026 году.