В России стало меньше водителей, которые скрывают госномера от дорожных камер

Число водителей, которых наказали за езду с подложными или закрытыми регзнаками, снизилось по итогам 2025 года почти на 20%. Это самый низкий уровень за 10 лет, сообщили в Верховном суде. Госкомпания «Автодор» тоже заметила спад: на платных трассах нарушителей со скрытыми номерами стало на 45% меньше за год.

Такие данные приводят наши коллеги из «Коммерсанта». Всего за 2025 год по статье 12.2 КоАП РФ к ответственности привлекли 35,8 тыс. человек. Из них 27,8 тыс. лишились «прав», а 7,9 тыс. отделались штрафами. Напомним, что он составляет 500 рублей, если речь идет о грязных или нестандартных регзнаках, или 5000 целковых, если водитель скрывает буквенно-цифровую комбинацию намеренно.

В 2020 году, когда в России начали появляться скоростные дороги с безбарьерной системой взимания платы (то есть без традиционных пунктов со шлагбаумами), тех, кто предпочитал прятать госномера, стало намного больше. И в октябре 2024-го наказание ужесточили. Так, применение хитрых рамок и шторок выделили в отдельную статью с лишением «прав» до 1,5 года.

Эксперты связывают снижение числа зафиксированных нарушений именно с ужесточением наказания. Эффект видят как в ГИБДД, так и в госкомпании «Автодор». Представители последней подчеркивают, что для выявления хитрых водителей, скрывающих регзнаки, сейчас используются современные технические решения — в том числе нейросети.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, грозит ли водителю лишение «прав» за магнитные рамки.