Патрульные машины ГАИ научили «видеть» автомобили в розыске

Приборы, установленные на борту патрульных машин столичной Госавтоинспекции, способны в режиме реального времени обнаруживать авто, находящиеся в розыске. Подобные гаджеты появились недавно.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на старшего инспектора ДПС шестого отдельного спецбатальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Антона Порошина. По его словам, стражи порядка теперь располагают автоматическими программными комплексами, которые анализируют транспортный поток, как в стационарном положении. То есть как будто во время нахождения на посту.

Новоиспеченная электроника изучает номера автомобилей, попадающих в ее поле зрения. Если один из них числится в базе оперативного розыска, правоохранителям поступает соответствующий сигнал, и они получают возможность оперативно задержать указанную машины, добавил г-н Порошин.

Напомним, в 2026 году дорожные камеры отметят 30-летие своего присутствия на российских дорогах. За внушительный срок возможности комплексов заметно расширились. Чего сегодня ожидать от «поумневших» камер, ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд».