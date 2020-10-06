ГИБДД заставляет водителей иметь два комплекта резины: выбираем зимние шины

Техрегламент таможенного союза, где прописаны нормы безопасности для колесных транспортных средств, существует уже не первый год. Документ запрещает эксплуатацию транспорта зимой на летних шинах, а летом — на зимних. Но регламент — регламентом, а вот чтобы щедро раздавать водителям штрафы и запрещать эксплуатацию машин, труженикам свистка и жезла нужно что-то посильнее и поточнее технического регламента. Необходимо, чтобы данный запрет прозвучал в ПДД, а наказание за нарушение табу был прописан в КоАП. И вот, в преддверии холодов, гаишники стали проявлять нешуточную активность в деле создания очередного повода залезть водителям в карман.
Нет, мы не ратуем за то, тоабы водители выезжали на лысой летней резине на зимнюю трассу — это и впрямь небезопасно. Официальная статистика говорит, что в год происходит около 1500 ДТП, причиной которой стали шины, не соответствующие времени года. На самом деле это цифра не отражает масштаба бедствия, потому как аварий происходит в разы больше.
С точки зрения бюрократии, если автомобиль догнал в зад другую машину (не важно в какое время года и на какой резине), в протоколе будет написано, что рулевой не выдержал дистанцию или выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям. И редкий инспектор, приехавший на оформление мелкой аварии, вписывает в официальные бумаги данные о покрышках. Такая информация попадает в протоколы лишь в том случае, если в ДТП пострадали люди.
Страховые переобуваются
А между тем, ряд страховых компаний в рамках договора КАСКО уже давно отказывают автомобилистам в выплатах из-за того, что те расколошматили «тачку», будучи «обутыми» не по сезону. В договоре страхования, где на 20 листах мельчайшим шрифтом прописаны условия, коммерсанты с некоторых пор стали вписывать цитаты из выше упомянутого регламента. И коли в результате осмотра представителем компании выяснится, что в ДТП, произошедшем в июне, июле или августе, авто страхователя было на шипованных «тапочках», или в декабре, январе или феврале — на летних, то ремонтироваться ему придется за свои.
В целом, идея утвердить на законодательном уровне правила использования шин по сезону, довольно здравая. Но она встречает активное сопротивление со стороны водителей комтранса и владельцев транспортных предприятий. И их понять можно, ведь иметь два комплекта резины на тягач с полуприцепом (а это 12 покрышек летних и 12 зимних!) довольно накладно. А если посмотреть на это в масштабах автопредприятия, где количество авто исчисляется десятками и сотнями единиц? А добавьте сюда услуги по шиномонтажу, и вы ахнете от того, в какую копеечку влетит переобувка фуры дважды в год.
Да и владельцы легкого коммерческого транспорта тоже не в восторге от подобной инициативы ГИБДД, поскольку резина для грузовичков, даже в размерности R14-R16, стоит ощутимо дороже шин для легковушек и кроссоверов. Однако, судя по той решимости, с которой Госавтоинспекция лоббирует шинный вопрос, откатать эту зиму на лете едва ли получится. А что же предлагают владельцам легкого комтранса в преддверии сезона холодов производители резины?
Viatti Brina V-525
Нешипованная легкогрузовая резина Viatti Brina V-525 одна из самых пожалуй, мягких в своем классе, благодаря чему стойко переносит температуру до −45 по Цельсию и запросто может работать на грузовичках и минивэнах в условиях крайнего севера. Шина имеет симметричный рисунок протектора, но за счет разнонаправленных ламелей, которые благотворно влияют на устойчивость машины в поворотах, автомобиль вполне уверенно держится зимней дороге. Средняя цена за комплект в размерности R16 — 15 500 рублей.
В линейке производителя есть еще один вариант резины для «трудяг» под названием Vettore Inverno V-524 с 14-рядной схемой ошиповки. Покрышка обладает уникальными свойствами: при повышении температуры, резиновая смесь твердеет, а при понижении градуса — становится мягче. За такие 4 колеса с шипами в размерности R16 придется отдать порядка 18 000 рублей.
GT Radial Maxmiler WT
Направленный зимний рисунок протектора дает непревзойденную устойчивость на поворотах и, несмотря на отсутствие шипов, обеспечивает достойное сцепление на льду и в снежной каше. Улучшенная структура и форма ламелей позволяют эту резину и впрямь назвать липучкой. Еще одно достоинство покрышек этой марки — усиленная конструкция корда и многослойный защитный «пирог» из нейлоновых нитей. Средняя цена за комплект в размерности R16 — 16 600 рублей.
Nokian Hakkapeliitta C3
Новая надежная зимняя шина для легких грузовиков и микроавтобусов с повышенной износостойкостью от известного производителя. Четырехгранный стальной шип обеспечивает отменное сцепление на льду. Резиновая смесь боковин шины Nokian Hakkapeliitta C3 обладает исключительной износостойкостью и защитой от проколов. Секрет такой прочности в специальном компоненте, добавленном в смесь. Ультра прочное арамидное волокно укрепляет боковину настолько, что удар задним колесом о бордюр в повороте или попадание в канаву пройдет для покрышки абсолютно бесследно. Более того: приобретая Nokian Hakkapeliitta C3 вы получаете расширенную фирменную гарантию — то есть в случае, если на шине появится грыжа, то вам ее бесплатно поменяют. Стоимость комплекта в размерности R16 обойдется в 31 000 рублей.
Cordiant Business CW 2
Эту покрышку новинкой зимнего сезона не назвать. Скорее — старожилом рынка, который себя хорошо зарекомендовал. Каждый элемент этого российского колеса проектировался лучшими умами шинной отрасли. Усиленный корд в сочетании с правильно подобранным составом резины обеспечивают одновременно и высокую грузоподъемность (каждая покрышка R16 имеет предельно допустимый уровень нагрузки в 975 кило, что значительно выше, чем у ближайших конкурентов) и отменную мягкость хода. Благодаря шипам, покрышка буквально вгрызается в лед, обеспечивая хорошую тягу и гарантируя короткий тормозной путь фактически на любой поверхности. Стоимость комплекта в шестнадцатом радиусе обойдется примерно 18 600 рублей.
А к сезону 2020—2021 Cordiant «выкатил» еще один зимний продукт. Точнее, не совсем зимний, а универсальный. Знакомьтесь — Cordiant Business CA-2 (Commercial Allseason, то есть коммерческая всесезоная). Пожалуй, именно у этой покрышки есть все шансы стать бестселлером рынка, поскольку установив такой комплект на свой грузовичок, вам точно не будет страшна проверка гаишников на предмет соответствия резины сезону. Да и в целом передовые технологии «шиностроения», использованные при производстве Cordiant Business CA-2, позволяют одинаково уверенно себя чувствовать как на мокром летнем асфальте, так и на обледеневшей зимней трассе. Если говорить о цене комплекта, то за него придется отдать чуть больше 16 000 рублей. И стоит недорого, и хватит на долго (ресурсные испытания показали, что тапочки при полной загрузке «Газели» выхаживают не менее 100 000 км).
Matador MPS-530 Sibir Snow Van
Двойное центральное ребро покрышки Matador улучшает управляемость авто, а в купе с синусоидальными ламелями, создающими эффект вгрызающихся кромок, обеспечивается отменная устойчивость в поворотах и короткий тормозной путь. Ну а если зимой случатся положительные температуры и снег превратиться в воду или жидкую кашу, то широкие продольные дренажные канавки выведут из пятна контакта шины всю влагу, препятствующую хорошему сцеплению с дорогой. Цена за комплект R16 — около 16 000 рублей.