Депутаты решили «обнулить» штрафы с камер для миллионов водителей

–Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным, — сообщил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, входящий в рабочую группу по подготовке Новой редакции КоАП.

Напомним, что сейчас, согласно статье 4.6 Кодекса, водитель считается «подвергнутым наказанию» в течение года после уплаты штрафа. Для него это означает, что за еще одно такое же нарушение, совершенное до истечения этих 12 месяцев, ему положена гораздо более суровая кара.

Так, за первое превышение скорости на 40–60 км/ч его оштрафуют на 1000—1500 рублей, а за повторное — уже 2000–2500 рублей. А за повторный проезд на красный свет светофора полагается уже не штраф, а лишение «прав». По данным же «Коммерсанта», в обсуждаемой депутатами новой редакции КоАП состояние «подвергнут наказанию» будет сниматься с водителя-нарушителя после оплаты штрафа только за минимальное превышение скорости — на 20–40 км/ч.