Как будут отлавливать и наказывать водителей, купивших «левый» техосмотр

Иначе говоря, любой сотрудник ГИБДД сможет, не отходя от кассы, проверить любой автомобиль на честность прохождения ТО. И если окажется, что на самом деле транспортное средство на сертифицированную станцию не заезжало — оштрафовать водителя. Правда, пока на весьма символическую сумму в 2000 рублей, если речь идет о физическом лице, и до 300 000 «деревянных» — если о юридическом.
Однако «физикам» надо понимать, что на самом деле наказание окажется куда серьезнее, поскольку полицейскому будет понятно, что при «левом» техосмотре и полис «атогражданки» — липовый. А значит к первому штрафу прибавится и второй в 800 ₽ за езду без ОСАГО. Кроме того, Как МВД заявило, что будет заводить против недобросовестных водителей дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение заведомо поддельного документа» (наказание — ограничение или лишение свободы на срок до одного года).
К тому же «засада» в том, что наличие/отсутствие диагностических карт начнут проверять не только живые инспектора, но и все те же комплексы видеофиксации. Другими словами, уже в обозримом будущем соответствующие «письма счастья» начнут приходить нарушителям закона так же, как и за превышение скорости.
Другое дело, что этом на первых порах гаишники все внимание станут уделять именно юрлицам, да и то не всем, а лишь с парком грузовых авто. Хотя и не совсем понятно — почему, ведь по мнению большинства экспертов авторынка, в частности — операционного директора компании ПЭК Ильи Бартоша, «в зоне „серого“ техосмотра находится сейчас 10—15% автопарка в России. При этом весь крупный и средний бизнес проводят техосмотр согласно необходимым правилам. Чаще всего езду с фальшивой диагностической картой позволяют себе малый бизнес и физлица».
Тем не менее можно предположить, что придорожные полицейские довольно быстро возьмутся и за простых автолюбителей, поскольку «навару» от них и в виде пресловутых «палок», и — главное — откровенных взяток будет больше. Поэтому, уверен портал «АвтоВзгляд», в 2021 году хитрить с прохождением ТО не стоит. Тем более, что скоро камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД обучаться выявлять авто без ОСАГО, а значит и без диагностической карты: передвигаться по дорогам станет весьма накладно.
И надо заметить, что если купить поддельный полис обязательного автострахования останется делом простым, то вот число торговцев сомнительными диагностическими картами резко сократится.
Дело в том, что новация предусматривает трехкратное фотографирование проходящего техосмотр автомобиля с обязательным занесением снимков и других данных о транспортном средстве в полицейскую систему ЕАИСТО (единая автоматизированная информационная система технических осмотров). А войти в нее смогут исключительно авторизованные механики из авторизованных сервисов по своей электронной подписи. При этом малейшее нарушение процедуры автоматически приведет к ее завершению.
Однако, заметим, что все эти строгости предусмотрены только на бумаге. А учитывая многолетний — с советских еще времен и по нынешний день — успешный опыт заинтересованных лиц в торговле что талонами ГТО, что диагностическими картами (да и традиционно высокий спрос на «услугу»), можно предположить, что этот «бизнес» будет работать и дальше.
Хотя бы потому, что реального смысла в процедуре нет никакой, о чем портал «АвтоВзгляд» — причем, ссылаясь на гаишную статистику — писал неоднократно: число ДТП по причине неисправности т/с во все времена активно стремилось и стремится к нулю. К тому же нет никаких гарантий, что машина, успешно прошедшая техосмотр, не может сломаться, только выехав за ворота сервиса.