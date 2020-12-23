Как будут отлавливать и наказывать водителей, купивших «левый» техосмотр

Иначе говоря, любой сотрудник ГИБДД сможет, не отходя от кассы, проверить любой автомобиль на честность прохождения ТО. И если окажется, что на самом деле транспортное средство на сертифицированную станцию не заезжало — оштрафовать водителя. Правда, пока на весьма символическую сумму в 2000 рублей, если речь идет о физическом лице, и до 300 000 «деревянных» — если о юридическом.

Однако «физикам» надо понимать, что на самом деле наказание окажется куда серьезнее, поскольку полицейскому будет понятно, что при «левом» техосмотре и полис «атогражданки» — липовый. А значит к первому штрафу прибавится и второй в 800 ₽ за езду без ОСАГО. Кроме того, Как МВД заявило, что будет заводить против недобросовестных водителей дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение заведомо поддельного документа» (наказание — ограничение или лишение свободы на срок до одного года).

К тому же «засада» в том, что наличие/отсутствие диагностических карт начнут проверять не только живые инспектора, но и все те же комплексы видеофиксации. Другими словами, уже в обозримом будущем соответствующие «письма счастья» начнут приходить нарушителям закона так же, как и за превышение скорости.