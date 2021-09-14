«Единая Россия» внесла в Думу законопроект об отмене техосмотра

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Пресс-служба партии «Единая Россия» распространила заявление о том, что депутаты и сенаторы, являющиеся ее членами, внесли на рассмотрение законодателей законопроект об отмене обязательного ТО. Портал «АвтоВзгляд» ознакомился с подробностями ситуации.
Максим Строкер

ЕР предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца и только если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается процедуру сделать добровольной. Со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту сообщается, что вероятность участия в ДТП машин с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. При этом Венская конвенция о дорожном движении, подписанная Россией, упоминает обязательный техосмотр только применительно к автобусам и грузовикам с максимальной массой свыше 3,5 тонны.

На момент публикации этого материала в официальной базе данных Госдумы, где содержится перечень внесенных на ее рассмотрение законопроектов, никаких документов на тему техосмотра обнаружить не удалось.

госдума, ТО, безопасность дорожного движения, техническое обслуживание
14 сентября 2021
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