«Единая Россия» внесла в Думу законопроект об отмене техосмотра

ЕР предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца и только если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается процедуру сделать добровольной. Со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту сообщается, что вероятность участия в ДТП машин с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. При этом Венская конвенция о дорожном движении, подписанная Россией, упоминает обязательный техосмотр только применительно к автобусам и грузовикам с максимальной массой свыше 3,5 тонны.

На момент публикации этого материала в официальной базе данных Госдумы, где содержится перечень внесенных на ее рассмотрение законопроектов, никаких документов на тему техосмотра обнаружить не удалось.