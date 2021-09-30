Почему скорость электроскутеров нужно принудительно ограничить отметкой в 8 км/ч

Если коротко, то предложенные гаишниками и транспортниками нововведения (ограничение скорости СИМ на уровне 25 км/ч, а их веса — до 35 кг) — ни на снижение числа ДТП с участием «самокатчиков», ни на тяжесть последствий таких аварий повлиять не смогут! Просто представьте, что будет с человеком, если в него на указанной скорости врежется болид указанного веса. Да и автомобилю, в который такой пилот влетит, мало не покажется.
За первые шесть месяцев этого года по вине владельцев СИМ 5 человек погибли и 190 были ранены.
Между тем, самые элементарные расчеты с пролетарской прямотой и очевидностью показывают, какие ограничения действительно способны усмирить пыл моторизованных пешеходов (иначе их, увы, не назовешь).
Уличная дорожная сеть включает два основных элемента — проезжую часть, по которой двигаются транспортные средства (ТС), и тротуар, по которому перемещаются пешеходы. Свойства ТС должны соответствовать требованиям, устанавливаемым Техническим регламентом Таможенного Союза ' О безопасности колесных транспортных средств', а управлять ТС должен водитель, получивший на это специальное разрешение. Так как СИМ не является ТС, а управляющий им остается пешеходом, то практически все пришли к выводу о том, что моторизованный пешеход (МП) должен перемещаться по тротуару.
При этом причиной пешеходных происшествий является высокая скорость МП по сравнению со скоростью пешехода обычного. Последний, напомним, обычно двигается не быстрее 5 км/ч. Но в пешеходном потоке встречаются более медленные граждане, идущие со скоростью 2 км/ч, и люди, идущие очень быстро — со скоростью 8 км/ч. Это означает, что скорость МП не должна превышать 8 км/ч.
Чтобы ограничить возможности тех, кто попытается ее увеличить, мощность электродвигателя, приводящего в движение СИМ, должна быть также ограничена. То есть для допуска на российский рынок, каждый СИМ обязан иметь свой технический паспорт (по аналогии с Одобрением типа транспортного средства для автомобилей), в котором должны быть указаны габаритные размеры, масса и максимальная скорость. Соответственно, в ПДД должны быть определены требования к этим показателям СИМ. Возникает естественный вопрос — что делать с теми СИМ, которые уже ездят по тротуарам в России?
Решение может быть только одно — в их конструкцию должны быть внесены изменения, которые уменьшат максимальную скорость до установленной величины, и которые должны быть зафиксированы в выданном после внесения изменений техническом паспорте.
А чтобы владельцы этих СИМ были вынуждены внести такие изменения, в КоАП необходимо предусмотреть меру ответственности за нарушение установленных требований. И она должна быть весьма серьезной, поскольку штрафом в 100—200 «деревянных» электрифицированных шумахеров не остановить, да и у проверяющих появится стимул отслеживать нарушителей ПДД
Возникает естественный вопрос — как контролировать соответствие установленным требованиям СИМ, передвигающихся в пешеходном потоке? Да проще простого: устраивать проверки, проводить которые должна не только ГИБДД, но и ППС, и участковые, и, в конце-концов, инспекторы МАДИ и АМПП, да и тот же Ростехнадзор.
Наиболее простой способ такой проверки — измерение максимальной мощности электродвигателя при свободном вращении ведущего колеса. Для этого на всех СИМ необходимо установить специальный диагностический разъем, а контролеров вооружить соответствующим сертифицированным измерительным прибором.