Почему скорость электроскутеров нужно принудительно ограничить отметкой в 8 км/ч

Уличная дорожная сеть включает два основных элемента — проезжую часть, по которой двигаются транспортные средства (ТС), и тротуар, по которому перемещаются пешеходы. Свойства ТС должны соответствовать требованиям, устанавливаемым Техническим регламентом Таможенного Союза ' О безопасности колесных транспортных средств', а управлять ТС должен водитель, получивший на это специальное разрешение. Так как СИМ не является ТС, а управляющий им остается пешеходом, то практически все пришли к выводу о том, что моторизованный пешеход (МП) должен перемещаться по тротуару.

При этом причиной пешеходных происшествий является высокая скорость МП по сравнению со скоростью пешехода обычного. Последний, напомним, обычно двигается не быстрее 5 км/ч. Но в пешеходном потоке встречаются более медленные граждане, идущие со скоростью 2 км/ч, и люди, идущие очень быстро — со скоростью 8 км/ч. Это означает, что скорость МП не должна превышать 8 км/ч.

Чтобы ограничить возможности тех, кто попытается ее увеличить, мощность электродвигателя, приводящего в движение СИМ, должна быть также ограничена. То есть для допуска на российский рынок, каждый СИМ обязан иметь свой технический паспорт (по аналогии с Одобрением типа транспортного средства для автомобилей), в котором должны быть указаны габаритные размеры, масса и максимальная скорость. Соответственно, в ПДД должны быть определены требования к этим показателям СИМ. Возникает естественный вопрос — что делать с теми СИМ, которые уже ездят по тротуарам в России?