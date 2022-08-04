Статистика ГИБДД: в России резко упало число «пьяных» аварий

По итогам шести месяцев 2022 года в России было зарегистрировано 53 537 автоаварий, в которых пострадали люди. Это на 7,2% меньше, чем за первую половину «коронавирусного» 2021-го. В текущем же году на дорогах страны погибли 5651 человек (на 3,9% меньше). За этот же период было ранено в ДТП 67 708 человек — на 7,5% меньше, чем годом ранее. Наибольшее снижение числа жертв ДТП отмечено в Карелии (−45,2%), Чечне (−59,5%), Костромской области (−46,9%), Санкт-Петербурге (−41,9%) и Ненецком автономном округе (−100%).

Данные ГИБДД свидетельствуют, что число «пьяных» аварий за первую половину 2022 года упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически на 20% — до 5295 происшествий такого рода. В них погибли 1014 человека (снижение 34,2%) и были ранены 7138 граждан (на 19,1% меньше). ГИБДД отмечает, что ДТП с участием нетрезвых водителей занимают 9,9% в общей картине аварийности на дорогах России.

Изрядный вес в статистике дорожных происшествий имеют инциденты с пешеходами. Анализ показывает, что наибольшее количество ДТП (59,5%, или 8464 эпизодов), связанных с наездом на пешеходов, произошло вне границ пешеходных переходов. Погибшие в подобного типа авариях пешеходы составляют более трех четвертей (81,7%, или 1055) от общего числа погибших при наездах.