Статистика ГИБДД: в России резко упало число «пьяных» аварий

По итогам шести месяцев 2022 года в России было зарегистрировано 53 537 автоаварий, в которых пострадали люди. Это на 7,2% меньше, чем за первую половину «коронавирусного» 2021-го. В текущем же году на дорогах страны погибли 5651 человек (на 3,9% меньше). За этот же период было ранено в ДТП 67 708 человек — на 7,5% меньше, чем годом ранее. Наибольшее снижение числа жертв ДТП отмечено в Карелии (−45,2%), Чечне (−59,5%), Костромской области (−46,9%), Санкт-Петербурге (−41,9%) и Ненецком автономном округе (−100%).
Данные ГИБДД свидетельствуют, что число «пьяных» аварий за первую половину 2022 года упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически на 20% — до 5295 происшествий такого рода. В них погибли 1014 человека (снижение 34,2%) и были ранены 7138 граждан (на 19,1% меньше). ГИБДД отмечает, что ДТП с участием нетрезвых водителей занимают 9,9% в общей картине аварийности на дорогах России.
Изрядный вес в статистике дорожных происшествий имеют инциденты с пешеходами. Анализ показывает, что наибольшее количество ДТП (59,5%, или 8464 эпизодов), связанных с наездом на пешеходов, произошло вне границ пешеходных переходов. Погибшие в подобного типа авариях пешеходы составляют более трех четвертей (81,7%, или 1055) от общего числа погибших при наездах.
Всего же аварии с «пешиками» занимают 26,6% среди всех ДТП. За первую половину 2022 года зарегистрировано 14 219 таких случаев. Это на 6,7% меньше, нежели голом ранее. Из-за наездов погибли 1292 (−1,6%) пешехода и были ранены 13 433 человека (−7,3%).
Аналитики ГИБДД отмечают традиционно низкую долю ДТП, при которых были зафиксированы технические неисправности ТС либо условия, при которых запрещена их эксплуатация, — 4,9%. За шесть месяцев 2022 таких случаев было зарегистрировано 2646 — на 21,2% меньше, чем годом ранее. Таким образом, можно констатировать, что «отмена техосмотра» для легковых автомобилей физлиц, произошедшая 1 января 2022 года, не привела к всплеску аварийности после исчезновения госконтроля за техническим состоянием миллионов машин граждан.
Полицейская статистика в последнее время фиксирует взрывной рост аварий с «пилотами» всевозможных средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, моноколес, гироскутеров, электровелосипедов и им подобных устройств. За шесть месяцев 2022 года в России произошло 370 ДТП с участием СИМ, в которых шесть человек погибли и 382 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких ДТП подскочило сразу на 174%. Число погибших удвоилось, а раненых прибавилось на 176,8%. Максимальны прирост в этом направлении демонстрируют Москва (94 случая) и Санкт-Петербурге (57 происшествий).