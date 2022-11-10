Какую подержанную машину надо купить, чтобы ГИБДД перестала тебя замечать

Сейчас с выбором новых авто на российском рынке, мягко говоря, плоховато. По этой причине приобрести «неинтересный» для ДПС личный транспорт фактически можно лишь на «вторичке». Сотрудники редакции портала «АвтоВзгляд» имеют обширный и многолетний опыт езды на самых разных моделях и марках легковушек. Он позволяет сделать вполне объективные выводы относительно «привлекательности» тех или иных авто для патрульных ГИБДД. Так, на его основании можно утверждать, что практически любые кроссоверы Subaru сотрудников ДПС не интересуют. Видимо их опыт подсказывает, что в этих «японцах» ездят преимущественно законопослушные граждане, с которых ни взятку не возьмешь, ни протокола не составишь.
Скучно и не интересно для служивого. Останавливать — только время свое зря терять. Разумеется, из этого правила есть исключения. Вполне можно попасть под полицейскую спецоперацию по розыску какого-нибудь «черного джипа». Когда вы — за рулем черного Subaru Forester. В такой ситуации остановят, деваться некуда. Судя по всему, точно также как к владельцам Subaru, полицейские относятся и к водителям Suzuki. Это ну никак не «бандитская тачка»! Нет соответствующего имиджевого «шлейфа» за брендом. Правда бывает, — тормозят Suzuki Jimni. Судя по общению с инспекторами, — исключительно ради любопытства…
УАЗ «Патриот» и «Хантер», особенно если находятся явно в хорошем техническом состоянии, также неинтересны полицейскими. Порой кажется, что за рулем такого вездехода ты становишься для них бестелесным духом: ведь смотрят они чаще всего не на тебя, а сквозь тебя. Еще один неплохой вариант сэкономить время на бессмысленных проверках твоих документов со стороны ДПС, — обзавестись каким-нибудь минивэном. Желательно не немецких марок. То есть не Volkswagen и не Mercedes-Benz. Вот этих порой тормозят часто.
Зато всяких «французов» и «японцев» с «американцами» почти никогда не останавливают. Зачем?! Ведь в такой машине за рулем наверняка сидит ответственный и законопослушный отец семейства, а в салоне беснуется орава детей и собак… Примерно то же можно сказать и об универсалах. Такие машины — любовь спокойных дачников, не нарушающих ПДД. Правда, авто с этим типом кузова в последние годы становились все менее и менее интересны покупателю, переориентировавшемуся на кроссоверы. Соответственно, и на вторичном рынке их все меньше. Но, тем не менее, найти там, например, Skoda Octavia Combi вполне реально. Полиция смотрит и сквозь нее тоже…