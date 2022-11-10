Какую подержанную машину надо купить, чтобы ГИБДД перестала тебя замечать

Сейчас с выбором новых авто на российском рынке, мягко говоря, плоховато. По этой причине приобрести «неинтересный» для ДПС личный транспорт фактически можно лишь на «вторичке». Сотрудники редакции портала «АвтоВзгляд» имеют обширный и многолетний опыт езды на самых разных моделях и марках легковушек. Он позволяет сделать вполне объективные выводы относительно «привлекательности» тех или иных авто для патрульных ГИБДД. Так, на его основании можно утверждать, что практически любые кроссоверы Subaru сотрудников ДПС не интересуют. Видимо их опыт подсказывает, что в этих «японцах» ездят преимущественно законопослушные граждане, с которых ни взятку не возьмешь, ни протокола не составишь.

Скучно и не интересно для служивого. Останавливать — только время свое зря терять. Разумеется, из этого правила есть исключения. Вполне можно попасть под полицейскую спецоперацию по розыску какого-нибудь «черного джипа». Когда вы — за рулем черного Subaru Forester. В такой ситуации остановят, деваться некуда. Судя по всему, точно также как к владельцам Subaru, полицейские относятся и к водителям Suzuki. Это ну никак не «бандитская тачка»! Нет соответствующего имиджевого «шлейфа» за брендом. Правда бывает, — тормозят Suzuki Jimni. Судя по общению с инспекторами, — исключительно ради любопытства…