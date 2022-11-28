Как за перевозку ели получить несколько штрафов и даже лишиться «прав»

Правда, и перевозить хвойную царицу тоже нужно с умом. Согласно ст. 12.21.1 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов», предусматривается для водителя ответственность в виде штрафа до 2500 рублей, либо лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. Юридических лиц накажут и того жестче — на целых полмиллиона!

Дабы избежать наказания, следует помнить, что ель не должна выступать за габариты более, чем на метр в длину и свыше 40 сантиметров — по бокам. В противном случае, шоферу необходимо повесить знак «Крупногабаритный груз». Для пущей верности — обозначить машину световозвращателем или фонарем. О чем русским по белому изложено в п. 23.4 ПДД. На худой конец, повесьте на торчащие ветки красные тряпочки, дабы другие водители видели вас издалека.

Кроме того, если ель закрывает собой государственные регистрационные знаки, готовьтесь попасть на штраф в размере 5000 рублей, в худшем случае — остаться без «прав» сроком до трех месяцев. Правоохранители легко могут вменить вам ст. 12.2 КоАП РФ. Но если повезет, то накажут лишь штрафом в 500 рублей за нечитаемый номер, установленный на транспортном средстве.

В общем, не стоит дергать судьбу за ухо и портить себе Новый год — перевозите елку безопасно для всех участников дорожного движения и в рамках ПДД.