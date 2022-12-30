МВД изучит идею «зимней амнистии» по штрафам для водителей

Некоторое время назад депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе ГИБДД генералу Михаилу Черникову с предложением объявить «зимнюю амнистию» для водителей, нарушающих требования дорожной разметки и правила парковки во время и после снегопадов. Депутат пояснил, что во многих регионах России нынешней зимой выпали рекордные объемы осадков. Кроме того, обильные снегопады ожидаются и в дальнейшем — вплоть до весны. Коммунальные службы порой не справляются со своевременной очисткой от сугробов проезжей части и парковок. И по мнению депутата, это провоцирует автомобилистов на неумышленные нарушения ПДД, за которые их штрафовать не следует.

– Обращение депутата Госдумы В. М. Власова в настоящее время находится на рассмотрении в МВД России. В связи с изложенным комментарии по данной тематике полагаем преждевременными, — так прокомментировали ТАСС судьбу обращения Власова к Черникову в МВД.