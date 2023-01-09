Массовый фейс-контроль водителей уже реальность

Фото transcontinental.com
Не секрет, что ПДД меньше нарушают не там, где граждане соблюдают закон, а там, где присутствует тотальный контроль за его соблюдением. И мы с вами видим, что там, где установлены дорожные камеры, даже самые безбашенные водители стараются вести себя правильно. Однако уже сейчас действующие комплексы фиксации могут существенно повысить возможности Большого Брата по тотальному контролю над нашей жизнью. Подробности в материале портала «АвтоВзгляд».
Егор Васильев

Массовое внедрение дорожных камер с хорошим разрешением приводит к тому, что их функционал может быть существенно расширен, давая возможность искусственному интеллекту получать о водителях и их авто намного больше данных. Естественно, что использоваться они будут строго в карательных целях. Недавно в Сети появилась информация о том, что в ближайшие три года камеры смогут распознавать еще и лица водителей. И, вполне возможно, пассажиров. Что может привести к любопытным эффектам.

Например, сейчас нарушения скоростного режима, зафиксированные при помощи камер, караются только штрафом, поскольку невозможно юридически чисто определить, кто именно находился за рулем. С введением автоматизированного фейс-контроля, лихачей будут ожидать уже совсем другие последствия. Очевидно, что также появится возможность оперативно выявлять лиц, уже лишенных права управления ТС. Не исключено, что в дальнейшем, анализируя выражение лица водителя, искусственный интеллект будет делать вывод о состоянии его душевного здоровья и склонности к совершению ДТП в данный момент. И, на всякий случай, выписывать предварительный штраф.

Добавит ли эта технология порядка на дорогах? Сказать трудно. Тем более, что в качестве контрмеры рулевые, вполне законно, могут использовать, например, уже привычную нам медицинскую маску в сочетании с солнечными очками.

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, технология
9 января 2023
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