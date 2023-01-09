Массовый фейс-контроль водителей уже реальность

Массовое внедрение дорожных камер с хорошим разрешением приводит к тому, что их функционал может быть существенно расширен, давая возможность искусственному интеллекту получать о водителях и их авто намного больше данных. Естественно, что использоваться они будут строго в карательных целях. Недавно в Сети появилась информация о том, что в ближайшие три года камеры смогут распознавать еще и лица водителей. И, вполне возможно, пассажиров. Что может привести к любопытным эффектам.

Например, сейчас нарушения скоростного режима, зафиксированные при помощи камер, караются только штрафом, поскольку невозможно юридически чисто определить, кто именно находился за рулем. С введением автоматизированного фейс-контроля, лихачей будут ожидать уже совсем другие последствия. Очевидно, что также появится возможность оперативно выявлять лиц, уже лишенных права управления ТС. Не исключено, что в дальнейшем, анализируя выражение лица водителя, искусственный интеллект будет делать вывод о состоянии его душевного здоровья и склонности к совершению ДТП в данный момент. И, на всякий случай, выписывать предварительный штраф.

Добавит ли эта технология порядка на дорогах? Сказать трудно. Тем более, что в качестве контрмеры рулевые, вполне законно, могут использовать, например, уже привычную нам медицинскую маску в сочетании с солнечными очками.