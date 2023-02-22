Госдума отменила одиозный штраф с камер ГИБДД

Народные избранники приняли в окончательном виде поправку в КоАП, отменяющую штраф за превышение допустимых габаритов транспорта до 10 сантиметров, если такое нарушение зафиксировано камерой ГИБДД. Речь идет о ст. 12.21.1. Кодекса — «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». По их мнению, это решение Госдумы позволит избежать «необоснованных и несправедливых штрафов для дальнобойщиков, а также исключить коррупционные риски, возникающие в связи с несовершенством затрагиваемой правовой нормы».

Напомним, что пока еще действующая буква закона подразумевает штрафы в размере 1000—1500 рублей для водителя и 150 000 рублей для собственника транспортного средства. Отмена «автоматического» штрафа за «негабарит» вызвана многочисленными случаями, когда камеры расценивали как нарушение болтающийся на ветру брезентовый тент большегрузного прицепа.