Госдума отменила одиозный штраф с камер ГИБДД

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До последнего времени Госдума только и делала, что придумывала и одобряла все новые санкции для водителей. Но сейчас произошло самое настоящее чудо: депутаты отменили одно из самых сомнительных наказаний для автомобилистов. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о символичном событии.
Максим Строкер

Народные избранники приняли в окончательном виде поправку в КоАП, отменяющую штраф за превышение допустимых габаритов транспорта до 10 сантиметров, если такое нарушение зафиксировано камерой ГИБДД. Речь идет о ст. 12.21.1. Кодекса — «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». По их мнению, это решение Госдумы позволит избежать «необоснованных и несправедливых штрафов для дальнобойщиков, а также исключить коррупционные риски, возникающие в связи с несовершенством затрагиваемой правовой нормы».

Напомним, что пока еще действующая буква закона подразумевает штрафы в размере 1000—1500 рублей для водителя и 150 000 рублей для собственника транспортного средства. Отмена «автоматического» штрафа за «негабарит» вызвана многочисленными случаями, когда камеры расценивали как нарушение болтающийся на ветру брезентовый тент большегрузного прицепа.

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22 февраля 2023
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