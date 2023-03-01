Новые ПДД: с 1 марта водители столкнутся с целым каскадом страшных проблем

Фото: АвтоВзгляд
Если кто-то не знал, да еще и забыл, напомним: с 1 марта в России заработала новая редакция Правил дорожного движения. И, как водится, «работать» она будет не во благо миллионов автовладельцев страны, а против них. Почему — расскажет портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Прежде всего следует сказать, что придорожные полицейские, которых допустили к правкам ПДД, хорошего для российских водителей традиционно ничего не сделали. Зато потрудились над тем, чтобы казна обильно и с еще большей скоростью пополнялась деньгами за счет «спонсорства» без вины виноватых автомобилистов.

Скажем больше: нововведения не только запутали львиную долю моторизированных россиян, но еще и прямо спровоцировали их на повышение аварийности в стране. Иными словами, гонка за пополнением бюджета обернется на наших дорогах самой настоящей кровью. Причем в прямом смысле этого слова.

Быть может, уже и гаишники наряду с Минтрансом «топят» за то, чтобы население пересаживалось с личных автомобилей на общественный транспорт, а на худой конец — на самокаты? Уж очень на это похоже.

Впрочем, судите сами: злосчастные нюансы свежеиспеченных изменений в ПДД эксперты портала «АвтоВзгляд» обсудили в эксклюзивном выпуске нашего подкаста. Прослушать его можно здесь.

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1 марта 2023
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