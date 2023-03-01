Новые ПДД: с 1 марта водители столкнутся с целым каскадом страшных проблем

Скажем больше: нововведения не только запутали львиную долю моторизированных россиян, но еще и прямо спровоцировали их на повышение аварийности в стране. Иными словами, гонка за пополнением бюджета обернется на наших дорогах самой настоящей кровью. Причем в прямом смысле этого слова.

Быть может, уже и гаишники наряду с Минтрансом «топят» за то, чтобы население пересаживалось с личных автомобилей на общественный транспорт, а на худой конец — на самокаты? Уж очень на это похоже.

Впрочем, судите сами: злосчастные нюансы свежеиспеченных изменений в ПДД эксперты портала «АвтоВзгляд» обсудили в эксклюзивном выпуске нашего подкаста. Прослушать его можно здесь.