В России могут отменить сразу несколько штрафов ГИБДД

По большому счету, депутаты хотят большей справедливости и гибкости административных санкций в отношении водителей. Чтобы те, кто призван применять КоАП, имели возможность учитывать, например, отсутствие умысла у нарушителя. Так, в ч. 1 ст. 12.1 («Управление ТС, не зарегистрированном в установленном порядке») предлагается, помимо штрафа в 500—800 рублей, предусмотреть еще и вынесение «предупреждения» водителю.

Например, купил он подержанную машину, приехал наследующий же день в ГИБДД для регистрации, а там ему выписывают штраф. Мол, авто (оказывается!) снято первым владельцем с учета более 10 дней назад. Следовательно, ездить на нем было нельзя. Новый владелец, по факту, не является сознательным нарушителем закона, просто так сложились обстоятельства. Он заслуживает разве что «предупреждения», но никак не материального наказания.

Кроме того, депутаты предлагают фактически отменить 500-рублевый штраф «за тонировку» по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»), заменив его «предупреждением». Поскольку считают, что тонировка стекол на безопасность дорожного движения на самом деле никак не влияет.