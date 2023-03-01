В России могут отменить сразу несколько штрафов ГИБДД

По большому счету, депутаты хотят большей справедливости и гибкости административных санкций в отношении водителей. Чтобы те, кто призван применять КоАП, имели возможность учитывать, например, отсутствие умысла у нарушителя. Так, в ч. 1 ст. 12.1 («Управление ТС, не зарегистрированном в установленном порядке») предлагается, помимо штрафа в 500—800 рублей, предусмотреть еще и вынесение «предупреждения» водителю.
Например, купил он подержанную машину, приехал наследующий же день в ГИБДД для регистрации, а там ему выписывают штраф. Мол, авто (оказывается!) снято первым владельцем с учета более 10 дней назад. Следовательно, ездить на нем было нельзя. Новый владелец, по факту, не является сознательным нарушителем закона, просто так сложились обстоятельства. Он заслуживает разве что «предупреждения», но никак не материального наказания.
Кроме того, депутаты предлагают фактически отменить 500-рублевый штраф «за тонировку» по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»), заменив его «предупреждением». Поскольку считают, что тонировка стекол на безопасность дорожного движения на самом деле никак не влияет.
Также предлагается предусмотреть «предупреждение» в дополнение к 1000-рублевому штрафу по ст. 12.13 за выезд на перекресток «в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении». Поскольку, по мнению парламентариев, в появлении заторов виноват не водитель, а те, кто отвечает за организацию дорожного движения в конкретном месте.
Аналогично, в ч. 2 ст. 12.14 («Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены»), по мнению депутатов, помимо 500-рублевого штрафа, должно появиться «предупреждение».
Кроме того, в разделах ст. 12.19, регулирующих наказания за неправильную стоянку-остановку в Москве и Санкт-Петербурге, народные избранники хотят снизить максимальный размер штрафа с 3000 рублей до 2000 рублей. Часть 1 статьи 12.25, грозящей водителю 500-рублевым протоколом за отказ предоставить машину полицейскому, предлагается также дополнить «предупреждением».
В статье 12.27, карающей за отъезд с места ДТП, по мнению депутатов следует убрать минимальную границу, определяющую срок лишения «прав» за такое правонарушение. С тем, чтобы при наличии смягчающих обстоятельств суд мог назначить провинившемуся автомобилисту не год лишения ВУ, а меньше.
Завершает список представленных на суд правительства послаблений в КоАП статья 12.36. Она посвящена «телефону за рулем». Ее хотят переформулировать, заменив «использование» телефона за рулем на «ведение разговора». Поскольку действующая буква КоАП карает водителя даже за работу с навигационным приложением в смартфоне.
— Основной принцип, которым мы руководствовались при подготовке законопроекта, заключается в том, чтобы смягчить меры ответственности за нарушения, не приводящие прямо либо косвенно к созданию водителем аварийной ситуации. Совершение упомянутых в законопроекте правонарушений не угрожает жизни, здоровью и благополучию других участников дорожного движения, — считает один из авторов законопроекта, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.