В Москве за неправильную «зимнюю» парковку оштрафовали сотни тысяч водителей

– Этой зимой МАДИ выявила 130 тыс. машин, которые оставили под запрещающими остановку знаками в ЦАО. Все водители получили штрафы за нарушение ПДД.
На спецстоянку переместили еще 11 тыс. авто, которые бросили под знаком «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Водителям, помимо штрафа, пришлось оплатить еще и эвакуацию, — злорадствуют чиновники.
При этом они почему-то забывают сказать, что в значительном числе случаев сами были виноваты в том, что автовладельцам приходилось нарушать ПДД. Хотя все мы прекрасно помним и категорически не чищенные парковки, включая платные. Или, в лучшем случае, резкое сокращение парко/мест в зимнем сезоне за счет выросших на них усилиями коммунальщиков сугробов.
4713