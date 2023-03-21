В Москве за неправильную «зимнюю» парковку оштрафовали сотни тысяч водителей

– Этой зимой МАДИ выявила 130 тыс. машин, которые оставили под запрещающими остановку знаками в ЦАО. Все водители получили штрафы за нарушение ПДД.

На спецстоянку переместили еще 11 тыс. авто, которые бросили под знаком «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Водителям, помимо штрафа, пришлось оплатить еще и эвакуацию, — злорадствуют чиновники.