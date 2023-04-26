Минтранс хочет ужесточить наказание за езду с грязными номерами

Министерство транспорта направило в МВД предложение ужесточить ответственность водителей, управляющих автомобилем без номерных знаков, с закрытыми госномерами, либо с «видоизмененными» ГРЗ. Сейчас за такое, по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, полагается либо штраф в размере 5000 рублей, либо лишение «прав» на 1—3 месяца. Но Минтрансу этого мало. Причиной внезапного «возбуждения» ведомства стала широко применяемая водителями-дальнобойщиками практика обхода «автоматических» санкций за перегруз с помощью сокрытия госномеров.

Сейчас в России действует сеть из порядка 300 автоматических пунктов весогабаритного контроля, оборудованных комплексами фотовидеофиксации. Когда датчики в дорожном полотне фиксируют сверхнормативную нагрузку на ось проезжающей машины, камера «щелкает» ее госномера и потом появляется «письмо счастья». По статье 12.21.1 КоАП, за перегруз водителю грозит штраф 1000−10 000 рублей, а компании-владельцу грузовика — 100 000—500 000 рублей.

Чтобы избежать таких расходов, дальнобойщики перед проездом «рамки» рубежа контроля просто замазывают номера своих грузовиков грязью либо завешивают тряпкой. Миновав «опасную зону», они возвращают ГРЗ в первозданный вид и продолжают движение как ни в чем не бывало. Проблема езды с перегрузом волнует Минтранс с точки зрения сохранности транспортных магистралей, поскольку машины с повышенной нагрузкой на оси быстрее разбивают дороги.

Борьба с грязными номерами дальнобойщиков это, конечно, замечательно. Но беда в том, что карательные предложения Минтранса в этой области сформулированы таким образом, что ужесточения наказаний за подобный проступок будут распространяться не только на водителей грузового автотранспорта, но и на владельцев легковушек с ГРЗ, запачкавшимися летящей из-под колес грязью.