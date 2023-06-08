ГИБДД будет лишать уклонистов «прав»

МВД опубликовало проект своего приказа, согласно которому призывник или мобилизованный почти моментально лишается «прав» еще до момента вручения ему повестки. Происходить это будет следующим образом. Военкомат принимает решение призвать человека на службу или обнаруживает, что гражданин отлынивает от постановки на воинский учет. На основании этого «клиента» заносят в «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и гражданах, состоящих на воинском учете».

Военнообязанный может об этом и не знать. Но этот нюанс никого не волнует: в течение суток с момента попадания в «Реестр» информация о нем передается в полицейскую базу данных ГИС ГИБДД. И действие «прав» человека автоматически приостанавливается. После этого, когда уклониста остановит патруль ГИБДД и пробьет его ВУ по базе, на водителя будет составлен протокол за езду без «прав» со всеми вытекающими административными последствиями: например, санкциями в рамках ч. 2 ст. 12.7 КоАП за управление машиной лицом, лишенным «прав». Это означает либо 30 000 рублей штрафа, либо до 15 суток ареста.