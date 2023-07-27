В Сочи запретят кататься на электросамокатах: Москве — приготовиться?

Этот курорт стал, пожалуй, первым населенным пунктом в России, власти которого настроились на радикальное решение проблемы безбашенных ездунов на СИМ. Так, например, стало известно, что в Адлерском районе Сочи нельзя будет перемещаться на личных «электричках» по набережным пляжей «Жемчужина-Сочи», «Чайка», «Южное Взморье», «Огонек» и вдоль реки Мзымта. Проезд в районе памятника «Три Солдата» так же запретят.

Кроме того, скорость движения электросамокатов ограничат 10 км/ч в хостинских парках и скверах: «Имени Фрунзе», «Фестивальный», «Влюбленный», «50 лет Победы», а также на Приморской набережной от гостиницы «Жемчужина» до пансионата «Эдем». Соответствующие предписания направят владельцам местных сервисов проката электросамокатов.

Ожидается, что подобная мера будет распространена и на зоны в радиусе 200 метров от медицинских и детских образовательных заведений. Есть серьезное подозрение, что за результатами опыта сочинских властей с особым вниманием будут наблюдать как в московском Дептрансе, так и в Минтрансе РФ. Чтобы по возможности внедрить его в других частях России, где также наблюдается электросамокатное сумасшествие.