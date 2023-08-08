Московская ГИБДД научилась «обнулять» аккаунты электросамокатчиков-нарушителей

В ходе облавы сотрудники ДПС пресекли более 3600 нарушений ПДД гражданами, передвигавшимися на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедах. Полиция отчиталась о 773 протоколах в отношении последних. Кроме того, 1595 материалов было составлено на любителей «электричек». Отдельно ГИБДД Москвы сообщила о 1323 отловленных курьерах служб доставки. Любопытно, что в этом полицейском мероприятии приняли участие и представители сервисов аренды электросамокатов. С их помощью было заблокировано порядка 600 аккаунтов нарушителей ПДД.

Напомним, что за январь-июль 2023 года столичная ГИБДД зафиксировала 338 дорожных аварий с участием электрических транспортных средств малой мощности (до 250 Вт). В них погиб один человек и 356 получили ранения. Кроме того, за первое полугодие в Москве в ДТП попали 249 велосипедистов. В результате этих инцидентов трое погибли и 250 человек получили травмы.