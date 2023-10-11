Россияне назвали самые частые причины автомобильных аварий

Согласно результатам опроса, проведенного «Ренессанс страхованием» и «Автокодом», наиболее частыми причинами аварий российские водители считают невнимательность (63%), беспечное поведение (61%), склонность к экстремальному вождению (57%), а также неспособность оценивать риски (56%) и дорожную ситуацию (55%).

Большинство россиян (76%) придерживается мнения, что угроза на дороге исходит в основном от автомобилистов, а не пешеходов (24%). Источниками риска респонденты считают водителей, которые отвлекаются на телефон и разговоры с пассажирами (71%), любителей пригубить (69%) и доморощенных стритрейсеров (48%).

Зато 95% опрошенных верят в существование некоего идеального водителя, который не создает опасности (87%), пользуется поворотниками (80%), соблюдает дистанцию (70%), пропускает в пробке (66%) и следит за состоянием машины (55%).

Добавим, что в опросе приняли участие 1600 респондентов возрастом от 18 лет, проживающих в крупных городах России.