В России могут увеличить срок действия скидки на штрафы ГИБДД

Автомобилисты, получившие штраф за нарушение ПДД, могут оплатить его со скидкой 50% в течение 20 дней со дня вынесения постановления. Льгота действует как в отношении наказания, которое «оформил» инспектор, так и в случае с «письмом счастья», прилетевшего с камеры. На практике извещения о штрафе иногда приходят водителям позже, чем через 20 дней. И те в итоге вынуждены подавать ходатайство в суд с требованием восстановить срок скидки.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения срока действия скидки на штрафы до 30 дней, в случае если нарушение ПДД было зафиксировано с помощью видеокамеры, и до 40 дней, если нарушение зафиксировано камерой в регионе, в котором нарушитель не имеет постоянной регистрации и находится в поездке с туристическими либо иными целями», — говорится в письме политолога в адрес главы ГИБДД Михаила Черникова, сообщает RT.

О возможности получать уведомления о штрафах в электронном виде и оплачивать их онлайн политолог в обращении к руководителю Госавтоинспекции, видимо, не упоминает.