Как суды лишают «прав» за поворот на негорящую «стрелку»

В начале октября Верховный Суд рассмотрел дело водителя, лишившегося «корочек» примерно год назад. 2 октября 2022 года Алексей Ваняев на Mitsubishi Outlander двигался по Моховой улице в Москве. Далее ему нужно было свернуть на Воздвиженку, что он и сделал, проскочив под светофором с уже погасшей допсекцией — «стрелочкой» правого поворота. В этом месте так поступают многие водители и, как говорится, «все нормально». Но не в тот раз.

На перекрестке дежурил экипаж ДПС и машину Ваняева остановили для оформления нарушения по ст. 12.12 КоАП за проезд на запрещающий сигнал светофора. Но дело не обошлось банальным 1000-рублевым штрафом. Гаишный протокол отправился в суд! Поскольку, оказывается, пару лет назад, 17 августа 2020-го, господин Ваняев получал такой же точно штраф — за проезд перекрестка «на красный». По ч. 1 ст. 12.12 КоАП. Но он сильно затянул с выплатой, погасив долг перед казной длишь в мае 2022-го.

Таким образом, с момента оплаты до злополучного маневра с Моховой на Воздвиженку прошло менее года. И обычный поворот под погасшую «стрелку» превратился в повторное нарушение такого рода. Которое подпадает уже пол ч. 3 ст. 12.12 КоАП. А она уже говорит либо о штрафе в 5000 рублей, либо о лишении «прав» на 4—6 месяцев.