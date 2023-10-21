Как суды лишают «прав» за поворот на негорящую «стрелку»

В начале октября Верховный Суд рассмотрел дело водителя, лишившегося «корочек» примерно год назад. 2 октября 2022 года Алексей Ваняев на Mitsubishi Outlander двигался по Моховой улице в Москве. Далее ему нужно было свернуть на Воздвиженку, что он и сделал, проскочив под светофором с уже погасшей допсекцией — «стрелочкой» правого поворота. В этом месте так поступают многие водители и, как говорится, «все нормально». Но не в тот раз.
На перекрестке дежурил экипаж ДПС и машину Ваняева остановили для оформления нарушения по ст. 12.12 КоАП за проезд на запрещающий сигнал светофора. Но дело не обошлось банальным 1000-рублевым штрафом. Гаишный протокол отправился в суд! Поскольку, оказывается, пару лет назад, 17 августа 2020-го, господин Ваняев получал такой же точно штраф — за проезд перекрестка «на красный». По ч. 1 ст. 12.12 КоАП. Но он сильно затянул с выплатой, погасив долг перед казной длишь в мае 2022-го.
Таким образом, с момента оплаты до злополучного маневра с Моховой на Воздвиженку прошло менее года. И обычный поворот под погасшую «стрелку» превратился в повторное нарушение такого рода. Которое подпадает уже пол ч. 3 ст. 12.12 КоАП. А она уже говорит либо о штрафе в 5000 рублей, либо о лишении «прав» на 4—6 месяцев.
И 1 ноября 2022 года в судебном участке №370 Тверского района Москвы Ваняева оставили без ВУ на пять месяцев. Хотя он просил ограничиться штрафом. Но судья решил, что «монетарное» наказание окажет на водителя недостаточный воспитательный эффект, поскольку за ним числилось около 300 штрафов за различные нарушения ПДД. Причем большинство — не оплаченные.
Лишенец не согласился и принялся обжаловать вердикт, дойдя в конце концов до ВС РФ. Помимо возражений относительно жестокости судебного наказания, представитель Ваняева указал на тот факт, что сотрудники ГИБЛЛ при составлении протокола не разъяснили ему его законных прав в административном процессе. И на этом основании требовал этот самый протокол аннулировать и, соответственно, вернуть водителю его «права».
ВС, для начала, не нашел никаких изъянов в решении мирового судьи. Что же касается якобы неразъясненных ему сотрудниками ДПС прав, высшая судебная инстанция отметила, что на обратной стороне листа копии протокола, под содержимым которого расписался водитель, имеется текст с разъяснением всех его прав. Есть подпись — значит ознакомлен, решил ВС и оставил наказание для Ваняева в силе.