Стало известно, сколько камер ГИБДД установлено на дорогах России

С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые правила размещения на дорогах комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ожидается, что из-за этого число камер снизится, но сколько их в стране вообще? На этот вопрос ответили в МВД.

Стационарных комплексов теперь больше, а передвижных — меньше

Так, по данным «Коммерсанта», направившего соответствующий запрос в МВД, в первом квартале 2024 года в России было 29,8 тысяч комплексов: 26 тысяч — стационарных, 3 тысячи — передвижных и около 800 — мобильных. Первых и последних, если сравнивать с 2023 годом, стало больше, а вот передвижных — меньше.

Ожидается, что к концу 2024-го количество комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД увеличится — за счет того, что новые камеры появятся в Приморском крае, Волгоградской области и других регионах. Хотя некоторые эксперты, напротив, прогнозируют снижение их числа на 50-70% — из-за новых правил.

Напомним, ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников пообещал, что с 1 сентября, когда те самые правила и вступят в силу, комплексы «подчистят»: камеры, работающие «неэффективно» переместят в места очагов дорожной аварийности.