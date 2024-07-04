В России могут ограничить стоимость принудительной эвакуации автомобилей

Законотворцы продолжают работу над тем, чтобы сделать жизнь российских автомобилистов лучше. На сей раз они коснулись темы эвакуации припаркованных с нарушениями машин — отменять ее не планируют, но хотят установить предельную планку стоимости.

Автор законопроекта — глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из партии ЛДПР — считает, что водитель перемещенной на спецстоянку машины и так наказывается рублем, получая административный штраф. Поэтому взваливать на него дополнительные расходы в виде произвольно установленных регионами тарифов на задержание и транспортировку автомобиля на штрафстоянку несправедливо.

— Законопроектом предлагается ограничить стоимость перемещения и хранения транспортного средства лицом, совершившим административное нарушение, размером, не превышающим 20 процентов величины прожиточного минимума. Возмещение расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства возлагается на лицо, совершившее административное правонарушение. Таким образом, лицо, совершившее административное правонарушение, фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное Кодексом, — отмечается в пояснительной записке.

При этом автомобили армии, Росгвардии и спасательных воинских формирований в случае их перемещения на спецстоянку и вовсе предложено освободить от оплаты эвакуации.