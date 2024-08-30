Дорожные камеры научились фиксировать еще одно нарушение в Москве

Столичный Дептранс объявил, что камеры ЦОДД, установленные на московских улицах, начали фиксировать еще одно нарушение — связанное с вывозом строительного мусора. Правда, пока только в тестовом режиме.

В июне московские власти установили административную ответственность за несоблюдение порядка «обращения с отходами строительства и сноса», а теперь этот самый порядок и отслеживается — посредством 30 дорожных камер, распложенных на столичных улицах. Конкретные адреса Дептранс не раскрывает, однако подчеркивает, что находятся комплексы «у объектов, где образуются отходы, и на маршрутах движения перевозчиков».

Добавим, что сегодня для транспортировки строительного мусора перевозчик должен зарегистрироваться в специальной системе АИС «ОССИГ» (Автоматизированная информационная система «Отходы строительства, сноса и грунта»). Нарушителей порядка привлекает к ответственности столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Административный штраф для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей, согласно ст.8.17 московского КоАП.