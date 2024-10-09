В России хотят запретить замену «родных» двигателей авто на более мощные

Меры предусмотрены постановлением правительства РФ №413. Документ регламентирует порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств (ТС). ГИБДД опубликовала соответствующий проект поправок на ресурсе regulation.gov.ru. В том числе прописан запрет на удлинение рамы автомобиля в кустарных условиях, что сейчас довольно популярно у владельцев грузовиков.
Запрет на установку более мощного двигателя вместо штатного связан с опасениями, что силовой агрегат с повышенной отдачей может существенно повредить трансмиссию автомобиля. Если такое случится во время движения, возрастает риск аварийной ситуации, пишет «Коммерсантъ».
В открытом доступе статистики ГИБДД по замене моторов нет. Однако при расследовании 5,1 тыс. аварий в прошлом году были обнаружены технические неисправности автомобилей. И 27% из них — незарегистрированные изменения в конструкцию ТС.
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