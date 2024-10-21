Дорожные камеры Подмосковья объединят в новую систему

Проект постановления о создании в Московской области государственной информационной системы (ГИС) фотовидеофиксации нарушений ПДД опубликовал местный Минтранс. С ее помощью будут следить за автомобилистами, их движением, снижать тяжесть последствий ДТП. Искусственный интеллект (ИИ) займется сбором, анализом и обработкой всех полученных данных.

Подмосковные чиновники говорят, что система поможет с мониторингом дорожного движения и повысит антитеррористическую защищенность. А по мнению экспертов, реальной причиной создания ГИС является попытка обойти федеральный запрет на сбор и хранение информации, полученной с дорожных камер, перед ее отправкой в МВД, сообщает «Коммерсант».

В настоящее время в Московской области насчитывается 1,85 тыс. стационарных и 200 передвижных комлексов фотовидеофиксации. С 1 сентября вступил в силу федеральный закон, ужесточивший требования к их установке и эксплуатации.

Ранее мы сообщали, когда у российских автомобилистов начнут проверять ОСАГО по дорожным камерам.