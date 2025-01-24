Стало известно, для кого штраф за неоплату парковки вырастет в 10 раз

Депутаты Мосгордумы планируют повысить штрафы за неоплаченную парковку для юридических лиц. Тогда за подобное нарушение придется выложить до 50 тыс. рублей, что в 10 раз больше, чем сейчас. Это может стать проблемой и для обычных водителей, которые взяли в аренду автомобиль, принадлежащий юрлицу. Если автолюбитель забудет оплатить стоянку, на драконовский штраф придется раскошеливаться самому.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, действующие сейчас штрафы за неоплату парковки сочли неэффективными в «Единой России». Ее представители утверждают, что пятая часть таких нарушений ПДД приходится на корпоративные автомобили. В основном они принадлежат таксомоторным и логистическим фирмам. Сообщается, что частенько их машины на целый день бросают у больниц или парковках, за которые нужно платить 800 рублей в час.

В результате депутаты фракции внесли в Мосгордуму поправки об увеличении штрафов в столичный КоАП. Это случилось еще в ноябре прошлого года, а 23 января документ обсуждала комиссия городского парламента по транспорту.

Авторы инициативы считают, что 50-тысячный штраф заставит юрлиц платить за парковочную сессию, что поможет повысить оборачиваемость каждого парковочного места в Москве.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в 2025 году автомобилисты Москвы смогут воспользоваться паркшерингом — услугой краткосрочной аренды парковочных мест.