В России хотят упростить выдачу медсправок водителям

В нашей стране разрабатывают законопроект, который позволит россиянам тратить меньше времени, получая государственные услуги. Это произойдет за счет использования сведений, полученных в ходе диспансеризации и профосмотров. Для водителей плюс в том, что им не придется заново ходить по врачам ради справки, позволяющей управлять автомобилем.

О разработке законопроекта, который упростит получение медсправок для водителей, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на Минздрав. Уточняется, что документ готовили с «профильным» комитетом Госдумы. К сожалению, никаких дополнительных пояснений ведомство пока не предоставило.

Напомним, медсправка нужна автомобилистам при первичном получении «прав», а также для их замены каждые 10 лет. МВД уже давно пытается организовать обмен информацией о здоровье водителей между ведомствами в автоматическом режиме, что позволило бы не предоставлять справки в ГИБДД. Соответствующий законопроект прошел первое чтение еще в ноябре 2022 года, сейчас он проходит стадию доработки ко второму чтению.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российским водителям грозит тест на наркотики при получении медсправки.