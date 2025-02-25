Автомобили россиян разрешили использовать для борьбы с терроризмом

Как сообщает ТАСС, во время проведения КТО разрешено использовать не только автомобили обычных водителей, но и самоходные машины, плюс транспорт, принадлежащий различным организациям. Проще говоря, форма собственности роли не играет.
Все это нужно для того, чтобы отвозить в больницы и поликлиники нуждающихся в медпомощи, а также преследовать тех, кто подозревается в террористических действиях. Последнее особенно актуально, если промедление может спровоцировать угрозу жизни или здоровью людей.
Соответствующий документ внесли в Госдуму прошлой осенью, он был принят в первом чтении в январе. Статью закона «О противодействии терроризму» дополнили необходимыми поправками.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, может ли ГАИ отнять машину у неплательщика дорожных штрафов.