Автомобили россиян разрешили использовать для борьбы с терроризмом

Депутаты нижней палаты парламента сразу во втором и третьем чтении утвердили законопроект, допускающий использование автомобилей россиян в рамках мероприятий по борьбе с терроризмом. Это возможно, когда в регионе действует режим КТО (контртеррористической операции).

Как сообщает ТАСС, во время проведения КТО разрешено использовать не только автомобили обычных водителей, но и самоходные машины, плюс транспорт, принадлежащий различным организациям. Проще говоря, форма собственности роли не играет.

Все это нужно для того, чтобы отвозить в больницы и поликлиники нуждающихся в медпомощи, а также преследовать тех, кто подозревается в террористических действиях. Последнее особенно актуально, если промедление может спровоцировать угрозу жизни или здоровью людей.

Соответствующий документ внесли в Госдуму прошлой осенью, он был принят в первом чтении в январе. Статью закона «О противодействии терроризму» дополнили необходимыми поправками.

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