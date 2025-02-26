Эксперт напомнил, в каких случаях ГАИ штрафует за защитную пленку на кузове авто

Популярность такой детейлинг-процедуры, как оклейка кузова автомобиля пленкой, становится все выше. А вместе с тем появляется все больше вопросов, связанных с ней. В том числе — о необходимости оформления такого «тюнинга» в ГАИ. В каких случаях автовладельцу необходимо посетить МРЭО и что будет, если этого не сделать, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит напомнил, что обычные полиуретановые пленки, защищающие кузов машины, не нужно «регистрировать» в ГАИ, а вот с оклейкой оптики стоит быть осторожнее.

— Пленка не должна ухудшать работу осветительного оборудования, поэтому перед постановкой на учет сотрудники ГИБДД точно потребуют демонтировать тонированную пленку, а с прозрачной могут действовать на свое усмотрение. Как правило, к ней вопросов не возникает, но при большом желании сотрудника она может стать помехой для постановки на учет, — предупреждает эксперт.

Другой вопрос, если автовладелец выбирает цветную пленку — ту, что отличается по колеру от кузова автомобиля. Такой «тюнинг» необходимо оформить в ГАИ — внести соответствующие изменения в паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. Стоимость этой процедуры — 850 рублей, а по времени, как говорит эксперт, она занимает меньше часа. И зарегистрировать «обновление» необходимо в течение пяти дней.

Если этого не сделать, можно нарваться на штраф по ст. 19.22 КоАП РФ «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств...» до 2000 рублей, если автомобиль оформлен на физическое лицо. Так что в первые дни — между оклейкой и посещением МРЭО — стоит возить с собой документы из детейлинг-центра, подтверждающие дату проведения процедуры.