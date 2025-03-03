Стало известно, какие премиальные авто чаще всего эвакуируют в Москве

Этой зимой столичные эвакуаторы доставили на спецстоянки около 10 тыс. премиальных автомобилей. Выяснилось, что чаще всего у них на кузове был шильдик BMW. В общей сложности «баварцев» пришлось эвакуировать 2,7 тыс. раз за сезон. На долю Mercedes-Benz пришлось 2,6 тыс. случаев, в активе у Audi — 1,4 тыс..

В декабре-феврале на неправильной парковке попались почти 10 тыс. водителей

Об этом сообщается в телеграм-канале московского дептранса. В ведомстве подчеркнули, что водители вышеупомянутых машин чаще других не соблюдали правила парковки, бросали своих «железных коней» на тротуарах или местах, предназначенных для инвалидов. Подобные нарушения увеличивают риск возникновения ДТП и несчастных случаев.

По итогам прошлого года автомобили, выпущенные на заводах BMW, также стали наиболее частой добычей эвакуаторщиков среди прочих представителей премиального сегмента. В 2024-м с улиц Москвы принудительно вывезли 52 тыс. таких авто. Что примечательно, второе и третье место заняли остальные представители «большой немецкой тройки», как и в этом зимнем сезоне.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на Госуслугах появились актуальные чаты для водителей, где их можно предупредить в том числе об эвакуации автомобиля.