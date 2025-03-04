В Госдуме призвали запретить дорожные камеры-треноги

Часто камеры-треноги используют, чтобы штрафовать водителей, не соблюдающих скоростной режим. На такой тип нарушений среди их основных видов, ставших причиной ДТП, пришлось 23,8% за первые девять месяцев прошлого года. В целом штрафы за превышение скорости — это более 70% от всех постановлений гаишников. Цифры показывают явное несоответствие между количеством выписанных штрафов и реальным вкладом в безопасность на дорогах.

Фиксация нарушений ПДД с их помощью может быть не всегда оправданной

Как сообщают «Известия», на это обратил внимание вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Он направил соответствующее письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева, предложив запретить использование дорожных камер на треногах.

Уточняется, что мобильные комплексы фиксации правонарушений часто вызывают недовольство водителей, поскольку такое оборудование нередко устанавливают там, где ограничение скоростного режима является неочевидным. По мнению Даванкова, это приводит к значительному числу оформленных штрафов, которые не всегда оправданны в контексте повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, недобросовестные операторы камер-треног намеренно искажают их измерения, что ущемляет права автомобилистов — тех, что в результате получают несправедливые постановления.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, как проще всего обжаловать неправомерный штраф ГИБДД.