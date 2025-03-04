В Госдуме призвали запретить дорожные камеры-треноги

Как сообщают «Известия», на это обратил внимание вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Он направил соответствующее письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева, предложив запретить использование дорожных камер на треногах.
Уточняется, что мобильные комплексы фиксации правонарушений часто вызывают недовольство водителей, поскольку такое оборудование нередко устанавливают там, где ограничение скоростного режима является неочевидным. По мнению Даванкова, это приводит к значительному числу оформленных штрафов, которые не всегда оправданны в контексте повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, недобросовестные операторы камер-треног намеренно искажают их измерения, что ущемляет права автомобилистов — тех, что в результате получают несправедливые постановления.
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