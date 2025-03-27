Российских водителей начнут по-новому проверять на алкоголь с 1 сентября

С начала грядущей осени власти планируют изменить правила медосвидетельствования водителей на состояние опьянения. В том числе алкогольного, наркотического и других токсических вариаций. Нововведения будут актуальны ближайшие шесть лет — до 1 сентября 2031 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа, размещенного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По новым правилам у россиян с признаками отравления наркотиками, психотропными или ядовитыми веществами станут брать на анализ кровь и мочу при оказании экстренной медпомощи. Это коснется пострадавших в дорожных авариях. Биологические материалы планируют хранить в течение недели, а при необходимости их подвергнут пристальному изучению.

Кроме того, с 1 сентября изменится список основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые хотят проверять автомобилистов. Это связано с тем, что структура наркопотребления в стране стала другой. Также в проекте приказа Минздрава уточняются аспекты, связанные с получением информированного добровольного согласия на медосвидетельствование и отказом от него.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стали в 10 раз чаще отбирать машины у нетрезвых водителей.